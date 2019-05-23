قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، إن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، قرر إلغاء امتحان الصف الأول الثانوي بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح "حجازي"، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن امتحان اللغة الإنجليزية المقرر له غدًا الخميس، "راحة" على أن يمتحن الطلاب المادة "اليوم اللي بعد الأخير في الجدول".

وأكد أن الجدول سيسير بشكل طبيعي بعد ذلك بدءا من الأحد المقبل، مشيرًا إلى أن التأجيل لطلبة الأول الثانوي والدبلومات الفنية ودبلوم الخط العربي ودبلوم الصم.

وأشار إلى أن طلاب مدارس الـ"STEM" امتحاناتهم سارية نظرًا لأنهم مقيمين في نفس الأماكن التي يمتحنون فيها، نظرًا لأنهم لا يتحركون في الشمس مطلقًا.