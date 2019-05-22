دعا المهندس إبراهيم العربى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، المجتمع التجارى والصناعى بشكل خاص والمستهلكين بصفة عامة، إلى ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء بعد زيادة أسعارها الجديدة لتفادى أى تداعيات لها على أسعار السلع والمنتجات، ضمن إجراءات الحكومة لرفع الدعم تدريجياً عن الكهرباء.

المُجمدات والأجهزة المنزلية واللحوم والدواجن الأكثر تأثراً.. و"حامد" لـ"الحكومة": راقبوا التجار.. و"العربى": يجب تنمية الوعى لدى المستهلكين

وقال «العربى» لـ«الوطن» إن رفع الدعم عن الكهرباء أمر معروف منذ فترة، وبشكل صريح ضمن خطة الإصلاح التى تقوم بتنفيذها الدولة خلال الفترة الحالية، وعلينا أن نساندها ونضع المقترحات التى نتفادى بها أى سلبيات قد تحدث خلال تنفيذ خطط الإصلاح الحكومية، ومنها أن نهتم بعملية ترشيد الاستهلاك ولا نبالغ فى إضاءة المحال، فضلاً عن استخدام وسائل الإضاءة الموفرة.

من جهته، توقع خالد أبوإسماعيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الأسبق، ارتفاع كل الأسعار لتأثيرها بشكل إيجابى على التكاليف، لافتاً إلى أنه يتم خلال أشهر الصيف من كل عام اعتباراً من شهر مايو وحتى أوائل شهر أكتوبر، تخزين جزء من محصول زراعات العروة الصيفية للبطاطس فى مصر فى ثلاجات، وتقدر السعة التخزينية الموجودة للثلاجات المخصصة لمحصول البطاطس فى مصر بنحو 300 ألف طن فترة التخزين التى قد تصل إلى أكثر من 5 أو 6 أشهر، مؤكداً أنها جزء أساسى من التكلفة.

بدوره، أكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن قطاع الثروة الداجنة يعد من القطاعات كثيفة استهلاك الكهرباء، وأن الزيادة الجديدة فى أسعار الكهرباء ستؤثر بالفعل على سعر تكلفة إنتاج الدواجن، وبالتالى السعر النهائى للمستهلك، مشيراً إلى أنه لا يمكن تحديد نسبة الزيادة فى الوقت الحالى، خاصة أن المُربين سيحاولون بقدر الإمكان امتصاص جزء كبير من التكاليف، بجانب أن هناك زيادة أخرى متوقعة خلال الفترة المقبلة فى أسعار المحروقات، تجعل من الصعب التكهن بالزيادة المتوقعة.

وقال طارق فهمى، نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، إن الزيادة الجديدة فى أسعار الكهرباء ستؤثر سلباً على أسعار الأسماك المجمدة بصفة خاصة، نظراً لاستخدام الثلاجات لفترات طويلة وستتم الاستجابة للزيادات فور الإعلان عنها.

ومن جهته، استبعد حاتم نجيب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة تأثير الكهرباء على أسعار الخضر والفاكهة وخاصة «الفرش» لأن الكهرباء لا تمثل جزءاً كبيراً من سعرها.

وقال محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن زيادة أسعار الكهرباء للمصانع كثيفة الاستهلاك ستسهم فى زيادة تكاليف الإنتاج على المصانع، والتى ستحملها بدورها على التكلفة النهائية للمنتج ليتحملها المستهلك، متوقعاً أن يسهم القرار فى زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة أسعار الحديد والألومنيوم والنحاس، وتمثل الكهرباء نحو 10% من تكلفة تصنيع الحديد، و30% من صناعة الألومنيوم، و5% من النحاس.

وأوضح أحمد صقر، رئيس لجنة الأسعار بالغرف التجارية، أن نسب الزيادات المتوقعة فى أسعار السلع تتوقف على العرض والطلب، ومدى استجابة السوق لتلك الزيادات، مشيراً إلى أن المصانع ستضطر إلى تحمل بعض الخسائر لتجنب الآثار السلبية لزيادة أسعار الكهرباء، لافتاً إلى أن اللحوم المصنعة والألبان والعصائر من أهم السلع التى ستنطبق عليها الزيادات الجديدة فى الأسعار، لافتاً إلى أن المجتمع الصناعى مهيأ لزيادة أسعار الطاقة من كهرباء أو غاز وبنزين، إلا أن المواطن قد لا يتحمل الزيادات الجديدة فى أسعار السلع فور التطبيق الفعلى لأسعار الكهرباء.

من جانبه، أكد عمرو حامد، رئيس شعبة السلع الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن الشركات لم تخطر التجار حتى الآن بأى زيادات جديدة فى أسعار السلع، لافتاً إلى أن الأسعار مستقرة على جميع السلع منذ الأسبوع الثالث من شهر رمضان، والسوق تعانى من حالة ركود، وهو الأمر الذى ينذر بمزيد من الركود فى حال زيادة الأسعار بسبب ارتفاع الكهرباء، مطالباً الحكومة بتشديد الرقابة على التجار، لوقف نزيف الارتفاع فى الأسعار التى تقع على عاتق المواطنين البسطاء.