قالت المطربة المغربية عزيزة جلال إنها أصيبت بالحمى في صغرها وتسببت الحمى في إصابتها بـ"الحول" في عينها.

وأضافت خلال لقائها مع برنامج "اللقاء من الصفر" المذاع عبر فضائية "1 MBC"، أنها كانت تتعرض لحالات حول بعينها اليسرى عندما تغضب أو تحزن.

وتابعت: "أمي كانت توديني للدكتور وتجيبني والدكتور كان بيقول ممكن تلبس النضارة ولما تكبر ممكن تعمل جراحة".

وأكدت عزيزة جلال أن الأطفال: "كانوا لما يستفزوني ويزعلوني زيادة يقولوا لي روحي أنتي يا حولة" مشيرة أن أول حفلة لها في مصر كانت في نادي الزمالك مع الفنان محمد عبدالوهاب والذي قال لها: "يا هانم أنتي هانم وأنا مبسوط منك وأنا اتسلطنت وأنتي سلطنتيني" مضيفة: "مصر فتحت لي دراعاتها واحتضنتني بمعنى الكلمة".