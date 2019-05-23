"الزملوط" يوجه بدراسة إنشاء محلات بسور حديقة الزهور وطرحها للشباب

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الخميس، إنه وجه بطرح حديقة الزهور بالخارجة للإيجار ودراسة إنشاء محلات بسور الحديقة، وطرحها للشباب لتوفير فرص عمل لهم.

وأضاف خلال لقائه مع المصلين بمسجد إبراهيم الدسوقي بحي الزهور عقب أداء الصلاة، أنه وجه بمتابعة أداء منظومة النظافة الجديدة التي جرى تطبيقها بمدينة الخارجة، وكلف مسئولي الشباب والرياضة بتفعيل دور مركز شباب الحي وتشجيع المواطنين على الانضمام للعضوية والانتفاع بها من خلال تقديم أنشطة متنوعة.

وأوضح أنه يجرى حاليا دراسة إمكانية سداد قيمة حق الانتفاع للأرض المقام عليها الغرف الإضافية بالوحدات السكنية مرة واحدة فقط.