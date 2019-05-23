"الزملوط" يوجه بدراسة إنشاء محلات بسور حديقة الزهور وطرحها للشباب

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أجيري يكشف أسباب ضم السعيد وسليمان

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محافظة المنيا تعلن حالة الطوارئ لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

محافظة المنيا تعلن حالة الطوارئ لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

احذر.. الشخير يهددك بانقطاع النفس أثناء النوم

احذر.. الشخير يهددك بانقطاع النفس أثناء النوم

وزير الأوقاف: لم يرد في القرآن الكريم لفظ غزوة قط

وزير الأوقاف: لم يرد في القرآن الكريم لفظ غزوة قط

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خبير: "الإيجار القديم" قانون شائك.. ونحتاج حوار مجتمعي لمناقشته

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اللهم إني صائم.. «جامعة الدول»: جامعو خردة ومتسولون ضد الحر.. وفتارين بلا زبائن

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