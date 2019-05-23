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استطاع الفنان محمد رمضان، أن يضع نفسه بين كبار الوسط الفني بأعماله المتميزة في وقت وجيز، وأن يصير أحد أهم نجوم السينما والدراما في مصر والوطن العربي. ويحل اليوم، عيد ميلاده الـ31، ولدى رمضان بالإضافة لأعماله الفنية، مواقف خير عديدة، تظهر إنسانيته وروحه الطيبة، ترصدها الوطن" في السطور التالية.

تبرع بدمه في 2007

تداول أحد رواد موقع "تويتر" صورة لمحمد رمضان في بداياته بمشواره الفني وهو يتبرع بدمه لصالح مرضى السرطان عام 2009، وعلّق عليها قائلاً: "سنة 2009 ممثل شاب اسمه محمد رمضان ومش معاه فلوس جه مستشفى 57357 ومالقاش حاجة يتبرع بيها غير دمه.. تلف الأيام وسنة 2017 يتبرع بـ2 مليون".

5 ملايين جنيه لمستشفى 57357

أعلنت الصفحة الرسمية لمستشفى سرطان الأطفال 57357، عن تبرع الفنان محمد رمضان بمبلغ 5 ملايين جنيه، لصالح المستشفى.

وعلقت الصفحة الرسمية للمستشفى، عبر موقع "فيس بوك" أن النجم الشاب افتتح وحدة علاج متكاملة، وتبرع بقيمة 5 ملايين جنيه باسم والده ووالدته، وحرص على دفع قيمة الوحدة على دفعات منتظمة تبدأ بمليون جنيه.

صورة مع ابن الشهيد "المنسي"

استقبل الفنان محمد رمضان، الطفل حمزة، نجل العقيد الشهيد "أحمد المنسي"، الذي استشهد في حادث رفح الإرهابي، بمسرح الهرم، لقبول الأخير عزومته لمشاهدة عرضه المسرحي "أهلا رمضان".

وقال رمضان للحاضرين من فريق عمل المسرحية "ده حمزة البطل ابن البطل المنسي"، كما قال: "أبو حمزة هو الأسطورة الحقيقة، وهو اللي ضحى بنفسه من أجل مصر"، وشدد في حديثه للطفل: "هتفضل صديقي طول عمري، وسأفتخر بصداقتك".

تبرع بمليون جنيه للقصر العيني

تبرع الفنان محمد رمضان بمبلغ مليون جنيه لمستشفي قصر العيني، وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "مستشفى قصر العيني أكثر من 180 سنة تحتضن أهالينا غير القادرين من جميع أنحاء الجمهورية، وبها أفضل أطباء مصر في جميع التخصصات، لكم مني كل التحية والتقدير".

زيارة لمصابي الكتيبة 103 صاعقة

نشر الفنان محمد رمضان، على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، صورة له خلال زيارته للمجند مقاتل أحمد محمد، من أبطال كتيبة 103 صاعقة، المصاب في هجوم إرهابي.

وعلق رمضان، على الصورة قائلا: "مع الجندي مقاتل أحمد محمد، من أبطال كتيبة 103 صاعقة، شمال سيناء اللهم احفظ أبطالنا".

توصيل مياه نظيفة لقرى فقيرة

ساهم "رمضان" في توصيل مياه نظيفة لأهالي القرى الفقيرة، وقال من خلال صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك": "بعد زيارتي لمستشفى 57357 كان لازم أقوم بدوري، واخترت بعد دراسة إني أشارك في مواجهة السرطان قبل ما ييجي، ده تبرع مني لجمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان، علشان توصيل الصرف الصحي لأهالينا في قبلي وبحري علشان يشربوا مياه نظيفة ومايجلهومش سرطان".

وتابع: "وهنبدأ بالقرى اللي مافيهاش صرف صحي بمحافظة المنيا، وثقة في الله الخير هيجيب خير، يلا نشجع بعض علشان أهلنا يعيشوا حياة سليمة".