تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الخميس، 23 مايو، في مصر والوطن العربي والعالم، على النحو التالي:

الرئيس الروسي يلتقي رئيس الكونغو في موسكو

يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس الكونغو ديني ساسو نيغيسو، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى موسكو، ومن المقرر أن يبحثان، خلال اللقاء، آفاق تطوير التعاون الثنائي وتبادل الآراء حيال القضايا الإقليمية.

مجلس إدارة الاتحاد السكندري يعقد مؤتمرا صحفيا

يعقد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى مؤتمرا صحفيا بمقر النادي لتقديم طلعت يوسف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ،خلفا للكابتن حلمي طولان الذي استقال من منصبه بعد الخسارة برباعية أمام طلائع الجيش في الأسبوع الثالث والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

أمين عام المجلس الأعلى للثقافة يقيم أمسية حكي

يقيم أمين عام المجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي أمسية حكي بعنوان (تناغم.. قراءة في أشعار المتصوفة)، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بالمجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

حنان ماضي بمركز التحرير الثقافي

تحيي المطربة حنان ماضى حفلا جديدا بقاعة إيوارت بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية، وذلك في تمام التاسعة مساء.

حفل فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية

يستضيف المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية حفلا لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

خالد سليم على المسرح المكشوف بالأوبرا المصرية

يستضيف المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية حفلا للنجم خالد سليم وفرقته، وذلك ضمن فعاليات الأمسيات الرمضانية، التي تقام على المسرح المكشوف، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.