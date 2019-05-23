أعرب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، عن سعادته بحصول الكاتبة العمانية جوخة الحارثي، أستاذة الأدب العربي بجامعة السلطان قابوس، على جائزة "مان بوكر" الدولية عن روايتها "سيدات القمر"، مقدماً لها التهنئة، بخاصةً في ضوء كونها أول شخصية عربية تفوز بهذه الجائزة رفيعة المستوى.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم، أن فوز الكاتبة العمانية بهذه الجائزة يمثل نموذجا يحتذى به، ليس فقط للمتخصصين في مجال الأدب العربي، وإنما للمبدعين العرب كافة في مختلف مجالات العمل الإنساني، إضافة لما يمثله أيضاً هذا الإنجاز من قيمة مضافة في مجال تدعيم وتعزيز الدور المهم للمرأة وتوسيع دائرة النقاش حول قضاياها في المجتمعات العربية.