سعر الدولار اليوم في مصر

واصل سعر الدولار إنخفاضه أمام الجنيه المصري اليوم، الخميس 23 مايو، خلال التعاملات في البنوك المختلفة، وتستعرض "الوطن" أسعار بيع وشراء الدولار كالتالي:

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر 16.90 جنيه للشراء و17.00 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار في بنك البنك التجاري الدولي "CIB" اليوم 16.88 جنيه للشراء و16.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم 16.90 جنيه للشراء و17.00 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

مصركما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية مصر نحو 16.88 جنيه للشراء و16.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 16.89 جنيه للشراء و16.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

كما سجل سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي نحو 16.88 جنيه للشراء و16.98 جنيه للبيع.