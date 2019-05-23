أسعار العملات اليوم في مصر

تباينت أسعار العملات في البنوك أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم، الخميس 23 مايو، في البنوك الحكومية والخاصة، وترصد "الوطن" أسعار صرف العملات من بينها "الريال السعودي والدولار الأمريكي"، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 4.50 جنيه للشراء و4.53 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك بلوم نحو 4.51 جنيه للشراء و4.54 جنيه للبيع.

سعر الدولار

تباينت أسعار الدولار الأمريكي اليوم، وسجل في البنك الأهلي المصري نحو 16.90 جنيه للشراء و17.00 جنيه للبيع، فيما سجل في البنك الأهلي الكويتي "بيريوس" 16.91 جنيه للشراء و17.01 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.82 جنيه للشراء و18.97 جنيه للبيع، فيما سجل في البنك المصري لتنمية الصادرات نحو 18.81 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي نحو 21.31 جنيه للشراء و21.54 جنيه للبيع، وسجل في بنك كريدي أجريكول 21.34 جنيه للشراء و21.59 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري وبنك عودة نحو 4.60 جنيه للشراء و4.63 جنيه للبيع، وسجل في بنك الإسكندرية نحو 4.57 جنيه للشراء و4.62 جنيه للبيع.