التقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ورئيس اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، وذلك بحضور كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتامر عبدالفتاح المدير المالي والإداري لصندوق تحيا مصر، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين والمحافظتين والصندوق والجهاز.

في بداية اللقاء، أكد اللواء محمود شعراوي، أن الاجتماع يهدف إلى بحث آلية تراخيص عربات الطعام المتنقلة وإدارة وتنظيم عمل تلك المنظومة، وأشاد الوزير بمستوى التنسيق والتعاون المستمر مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، فيما يخص عددا كبيرا من المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظات وتذليل كافة المعوقات.

‎واستعرض اللواء محمود شعراوي، الخطوات التي قامت بها الوزارة فيما يخص عربات الطعام ومن بينها صدور القانون الخاص بتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة واللائحة التنفيذية الخاصة به، وشدد الوزير على أهمية سرعة التطبيق الفعلي للقانون واللائحة على أرض الواقع لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في توفير فرص عمل للشباب بصورة حقيقية بكافة المحافظات في هذا الشأن وتقليل معدلات البطالة وإحداث تنمية مستدامة بالمحافظات والتوسع في مشروعات ريادة الأعمال.

وقال شعراوي، إن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من تفعيل التعاون بين الوزارة والمحافظات وصندوق تحيا مصر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، مشيراً إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل متكاملة من كافة الجهات المشاركة في الاجتماع لسرعة تنفيد القانون واللائحة والدفع بهذا المشروع على أرض المحافطات خلال الفترة القادمة.

وأكد الوزير، أننا نسعى إلى تشجيع وتسهيل استصدار التراخيص اللازمة من المحافظات للشباب أصحاب مشروعات عربات الطعام وتوفير التمويل من صندوق تحيا مصر وجهاز تنمية المشروعات.

وشدد اللواء محمود شعراوي، على أن الحكومة بكافة وزاراتها واجهزتها لديها رغبة كبيرة في مساعدة الشباب بالمحافظات بصورة سريعة لنجاح تلك المشروعات، وأضاف الوزير، أنه تم الاتفاق على أن يتم تقسيم تنفيذ المشروع علي عدة مراحل أولها في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ومطروح وجاري دراسة اضافة محافظة الاسكندرية.

وأوضح شعراوي، أنه تم تقسيم المشروع إلى عدة مراحل بهدف معالجة أية سلبيات يمكن أن تنتج في المرحلة الأولى وتلافيها في باقي المراحل القادمة بالمحافظات.

وأشار الوزير، إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة دراسة بعض حالات المشروعات القائمة بالفعل المشابهة لهذا المشروع بالمحافظات لاستصدار التراخيص اللازمة لها لتعمل بصورة شرعية وبالشروط والقواعد المنظمة لعمل عربات الطعام.

وأكد شعراوي، على أهمية التزام الشباب بالاشتراطات الصحية والبيئة والأمنية والتعليمات الخاصة بالمحافظات والقواعد والتعليمات المنظمة.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة سحر نصر بسرعة الخطوات التي قامت بها وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن، بما يساعد علي تذليل أية عقبات تجاه هذا المشروع، وأكدت الدكتورة سحر نصر اهتمام القيادة السياسية بالشباب بإعتبارهم قوة دفع كبيرة وكل مؤسسات الدولة تسعى للاستفادة من الطاقة الشبابية الموجودة فى مصر وتوفير الإمكانيات لهم لإيجاد فرص عمل خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت وزيرة الاستثمار، إلى أن الوزارة تسعى إلى توفير كافة التسهيلات اللازمة لمشروعات عربات الطعام المتنقلة، مشيرة إلى أهمية دراسة تحويل كافة مشروعات القطاع غير الرسمي إلى رسمي والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة لتلك المشروعات سواء التمويل وتيسير وتسهيل الإجراءات مع الالتزام بالضوابط والاستراطات الموجودة في القانون واللائحة التنفيذية .

وقالت الرئيس اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر أنه سيكون هناك دور مهم لمراكز خدمات المستثمرين بالمحافظات للتواصل مع اصحاب تلك المشروعات من الشباب باعتبارهم شركات ناشئة، وذلك بالتنسيق والتواصل مع المحافظات.

وأضافت الدكتورة سحر نصر، أن الوزارة تتواصل مع مؤسسات التمويل الدولية المختلفة لتقديم الدعم لجهاز المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل للشباب وتكرار قصص نجاح لهذه المشروعات علي أرض المحافظات. وشددت الوزيرة على أن الحكومة تسعى إلى نجاح هذا المشروع وتعميمه في كافة المحافظات مع ضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المنظمة له وإعطاء صورة حضارية لهذا المشروع تليق بوجه مصر أسوة بما نراه في كافة دول العالم.

ومن جانبها أكدت نيفين جامع، أهمية دراسة تقنين مشروعات عربات الطعام القائمة بالمحافظات حاليا، مشيرة إلى أن الجهاز يقوم بحصر أصحاب هذه العربات لتنظيم برامج توعية وتدريب والتأهيل لهم وإطلاعهم على المزايا التي ستعود عليهم من عملهم بصورة رسمية واستصدار التراخيص لهم بما يتناسب مع كافة الاشتراطات المنظمة والاستفادة من المزايا الموجودة في القانون واللائحة التنفيذية.

وقالت رئيسة الجهاز، إنه سيتم أيضاً اتاحة التمويل لهذه المشروعات بفائدة ميسرة بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر ووزارة الاستثمار وسيكون هناك أكثر من نموذج للعربات أمام الشباب للاختيار من بينها وبأسعار مختلفة تناسب الجميع لمساعدة الشباب في نجاح المشروع.

وتم الاتفاق علي إعداد برتوكول تعاون مشترك بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي وجهاز المشروعات وصندوق تحيا مصر فيما يخص عربات الطعام المتنقلة لتحقيق دفعة كبيرة لهذا المشروع فى المحافظات وتنظيم آليات عملها، وتعميم تلك التجربة لتشغيل الشباب وتوفير فرص جديدة لهم وتحديد المهام المكلف بها كل طرف لسرعة تنفيد المشروع.

كما تم الاتفاق على التواصل مع السيد الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي لبحث توفير الشركات التابعة للوزارة لعدد من نماذج عربات الطعام بأشكال وأسعار مختلفة تكون جاذبة للشباب.

كما اقترح اللواء محمود شعراوي، بدراسة إنشاء المحافظين لوحدات إصدار تراخيص عربات الطعام وتكون إشراف مباشر للمحافظين لسرعة تنفيذ المشروع ودراسة اشراك العاملين ببرنامج "مشروعك" التابع لوزارة التنمية المحلية في تلك الوحدات خاصة بعد حصولهم على بعض الدورات المتعلقة بهذا الموضوع خلال الفترة الماضية.