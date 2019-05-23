رواندا تسير على خطى مصر في إنشاء عاصمة جديدة

ذكر مسؤولون في العاصمة الرواندية "كيجالي"، أنه من المنتظر الكشف عن الخطة الرئيسية لبناء عاصمة جديدة بحلول أغسطس المقبل، والتي ستضع خريطة طريق لإنشاء العاصمة وتطوير كيجالي خلال 30 عاما القادمة.

وقالت صحيفة (نيو تايمز) الرواندية أن المشاورات النهائية حول مشروع الخطة الرئيسية الجديدة، والتي تتماشي مع رؤية البلاد 2050 طرحت على الأطراف الفاعلة في مدينة كيجالي، وسيتم تنفيذ خطة العاصمة الجديدة على مراحل بسبب حجمها الكبير على غرار العاصمة الإدارية الجديدة في مصر.

وكانت السلطات في مدينة كيجالي، قد بدأت في يونيو الماضي عملية لمراجعة وتحديث الخطة الرئيسية الحالية بعد مخاوف واسعة النطاق من جانب سكان المدينة حول قضايا متعددة، أهمها نقص المساكن منخفضة التكلفة والمساحات المفتوحة للحدائق الترفيهية، فضلا عن سهولة امتلاك منزل والوصول إلى المرافق العامة من بين أمور أخرى.