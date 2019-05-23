وزير إماراتي لـ"مدبولي": مصر وجهة الاستثمار المفضلة لدينا

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفداً من الإمارات، ضم كلاً من محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وعهود الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة.

وحضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمهندسة غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط، والسفير جمعة الجنيبي، سفير الإمارات في القاهرة.

وخلال اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بالتعاون القائم مع الأشقاء من الإمارات في مجال التطوير والإصلاح الإداري، مؤكداً أن هذا التعاون المتميز ليس جديداً على العلاقات المصرية الإماراتية التي تسودها المحبة والإخاء والاحترام المتبادل.

وأعرب مدبولي عن تطلعه لتعزيز هذا التعاون خلال الفترة المقبلة، وضم مجالات جديدة وغير تقليدية إلى منظومة التعاون القائمة، بما ينعكس على تبادل الخبرات بين الجانبين وتعظيم المنفعة المشتركة.

من جانبها أشارت وزيرة التخطيط إلى أن التعاون مع الإمارات في مجال التطوير الإداري يسير بشكل طيب للغاية، لا سيما فيما يتعلق بدورات بناء القدرات، ونشر ثقافة التميز داخل المؤسسات الحكومية من خلال جائزة مصر للتميز الحكومي، التي تعد بمثابة الجائزة الوطنية الأبرز في هذا المجال، وتستهدف إشاعة مناخ من التنافس الإيجابي وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة، بما ينعكس في النهاية على تحقيق التقدم والازدهار لمصر.

وأضافت الوزيرة أنه يجري حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لنشر ثقافة التميز داخل المؤسسات التعليمية.

في السياق ذاته، أشاد وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي بالتعاون القائم بين مصر والإمارات، مؤكداً أن التعاون على المستوى الحكومى يأتي ليكمل التعاون المتميز على مستوى القطاع الخاص، لا سيما وأن مصر هي وجهة الاستثمار المفضلة للمستثمرين الإماراتيين.

وأضاف أن مصر والإمارات تقدمان من خلال هذا التعاون على المستوى الحكومى نموذجاً جديداً للتعاون بين الدول العربية.

وأشار إلى أن تجارب الدول في التطوير والتقدم تؤكد أهمية الدور الذي لعبته الحكومة في تحقيق التنمية، ومن ثم كان تدشين هذا التعاون بين البلدين الشقيقين، من أجل المساهمة في جهود التنمية الجارية في مصر، والتي يشهد بها الجميع.