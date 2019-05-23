لقي شخصين مصرعها وأصيب 4 آخرين، اليوم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي، بمدخل أبيس 8، شرقًا، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بانقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بمدخل أبيس 8 ووجود مصابين ومتوفيين، بدائرة القسم، وسط الإسكندرية.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة محرك بك، وبرفقتهم سيارات الإسعاف إلى محل البلاغ، وتبيّن بالفحص مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين بجروح وكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

أخطرت النيابة العامة، وحررت المحاضر اللازمة بالواقعتين، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقال الدكتور محمد عرابي رئيس هيئة مرفق الإسعاف في الإسكندرية، لـ"الوطن"، إنّه فور ورود بلاغ الحادث جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ، مشيرًا إلى أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين وأصيب 4 آخرين وجرى نقل المتوفيين إلى مشرحة مستشفى العامرية العام، والمصابين إلى المستشفى المشار إليها لتلقي العلاج اللازم.