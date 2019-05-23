تستضيف دار الأوبرا المصرية صالون فاطمة ناعوت شهر مايو، في "المسرح الصغير" بدار الأوبرا، يوم الجمعة 31 مايو الجاري، في التاسعة مساءً، ويحمل صالون مايو عنوان "طاووس الشرق الساحر" وهو اللقب الذي أطلقته ناعوت على الموسيقار محمد عبد الوهاب.

ويحل المهندس محمد محمد عبد الوهاب نجل الموسيقار الكبير محمد عبدالوهال، الذي حضر من فرنسا للمشاركة في الصالون، ضيفا ويحكي في الصالون عن الجانب العائلي للموسيقار الكبير، وطرائف ناجمة عن تشابه صوته مع صوت أبيه.

ويقدم المايسترو سليم سحاب تحليلا فنيا عن ظاهرة عبدالوهاب الموسيقية، كما يّكرم الصالون الضيفين الكبيرين بتقديم درع الصالون، الذي يسلمه لهما الفنان سمير الإسكندراني الأب الروحي للصالون.

تقرأ ناعوت قصيدة المايسترو، وتتكلم في فقرة "مصريات" عن "الموسيقى عند السلف الصالح"، كما تقدم الهاربيست ياسمين حربي صولوهات وهابية على الهارب المصري. ويقدم الصوليست فادي عادل معزوفات على العود الشرقي من إبداع الموسيقار محمد عبد الوهاب. كما يغني المطرب فاروق مرتضى بعض أغنيات عبد الوهاب بمصاحبة العود الشرقي مع الفنان ميخائيل جرجس.