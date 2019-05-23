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الرقابة الإدارية: ضبط وقائع لموظفين مرتشيين بمناصب حكومية

الرقابة الإدارية: ضبط وقائع لموظفين مرتشيين بمناصب حكومية

بالصور| تكريم 100 طفل من حفظة القرآن بمسابقة الأوقاف بكفر الشيخ

بالصور| تكريم 100 طفل من حفظة القرآن بمسابقة الأوقاف بكفر الشيخ

4 أيام إجازات رسمية في شهر يونيو.. تعرف عليها

4 أيام إجازات رسمية في شهر يونيو.. تعرف عليها

بالتواريخ| تعرف على الإجازات الرسمية المتبقية في 2019

بالتواريخ| تعرف على الإجازات الرسمية المتبقية في 2019

"المستثمرات العرب" يدشن مبادرة مؤتمر "مصر.. الطريق إلى أفريقيا"

"المستثمرات العرب" يدشن مبادرة مؤتمر "مصر.. الطريق إلى أفريقيا"

الأمن يواصل البحث عن قاتل الطبيب اليمني في فيصل.. وفحص عدد من العمال

الأمن يواصل البحث عن قاتل الطبيب اليمني في فيصل.. وفحص عدد من العمال

اختيارات الوطن

عائشة بن أحمد: أفضّل الظهور دون «مكياج».. ومستعدة لتقديم شخصية «محجبة» للمرة الثالثة

عائشة بن أحمد: أفضّل الظهور دون «مكياج».. ومستعدة لتقديم شخصية «محجبة» للمرة الثالثة

مأدبة سحور سنوية داخل كنيسة فى دمياط.. «ربنا ما يقطعها عادة»

مأدبة سحور سنوية داخل كنيسة فى دمياط.. «ربنا ما يقطعها عادة»

«فيلم» يدافع عن الأيتام ورد السجون: كفاية اللى هما فيه

«فيلم» يدافع عن الأيتام ورد السجون: كفاية اللى هما فيه

« الوطن» تعايش زراعة كبد مريض بمستشفى الجهاز الهضمى فى المنصورة

« الوطن» تعايش زراعة كبد مريض بمستشفى الجهاز الهضمى فى المنصورة

عمر الشريف يكتب: درس فى الحب

عمر الشريف يكتب: درس فى الحب

من هي نعيمة المصرية التي ذكرها "المليجي" في مقال له وتغنى بأغانيها ؟

من هي نعيمة المصرية التي ذكرها "المليجي" في مقال له وتغنى بأغانيها ؟

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