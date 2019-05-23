تمكنت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة بمنطقة الطابية بمركز كفر الدوار.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد حازم عزت رئيس فرع البحث الجنائي، بنشوب حريق داخل شقة، وعلى الفور انتقل المقدم بهاء الكردي رئيس وحدة الدفاع المدني بكفر الدوار وسيارات الإطفاء والرائد أحمد الشرقاوي رئيس مباحث مركز شرطة كفر الدوار، وبالفحص تبين نشوب حريق جراء ماس كهربائي، واشتعال النار في غرفة ومطبخ وحمام بشقة ملك "عادل.ع. ا" مقيم بالطابية كفر الدوار، دون حدوث إصابات، وتم السيطرة على الحريق وتم تحرير محضر بالواقعة.