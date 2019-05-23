اعتمد الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وذلك بنسبة نجاح بلغت 84.2٪‏، وكانت نسبة نجاح البنين 81.8٪‏ بينما كانت نسبة نجاح البنات 86.8٪‏.

وبلغ عدد الأوائل على مستوى المحافظة في الشهادة الإعدادية 32 طالبًا وطالبة من بينهم 8 طلاب حاصلين على الدرجات النهائية، جاء ذلك بحضور الأستاذ مصطفى العجمي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.

وجاء ترتيب اﻹدارات التعليمية بالمحافظة من حيث نسبة النجاح كالتالي: في المركز اﻷول إدارة الجمرك التعليمية بنسبة نجاح بلغت 99.2٪‏، ثم إدارة غرب التعليمية جاءت في المركز الثاني بنسبة 91.2%، وفي المركز الثالث إدارة شرق بنسبة 88.0٪‏، يليها إدارة العجمي 87.2٪‏‏، ثم إدارة المنتزه بنسبة 83.0٪‏، ثم إدارة وسط بنسبة 82.3٪‏، ثم إدارة العامرية 76.7٪‏، وأخيرا إدارة برج العرب التعليمية بنسبة 71.2%.

الجدير بالذكر، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالمحافظة بلغت 82 ألفا و740 طالبا وطالبة، في حين أنه بلغ عدد الحضور 80 ألفا و303 طلاب، بينما كان عدد الناجحين 67 ألفا و646 طالبا وطالبة.