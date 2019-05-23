استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 5 سفن حاويات و9 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 4 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة.

وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة، بالإضافة إلى 18 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول، كما غادرت 3 قطارات بحمولة إجمالية 4019 طن قمح.

في حين غادر 703 شاحنات بحمولة إجمالية قدرها 37 ألفا و444 من البضائع العامة منها 65 سيارة نقل محملة بـ3292 طن قمح.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 171 ألفا و951 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 82 ألفا و573 طنا.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 8 آلاف و209 أطنان رمل، و6 آلاف و300 طن يوريا و9 آلاف طن فوسفات و8 آلاف و900 طن سماد سائل، و3 آلاف و840 طن مولاس و6 آلاف و500 طن ملح.

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 545 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 806 حاويات مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 971 حاوية مكافئة.

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 1329 طن أرز، و2108 طن حديد و500 طن فول صويا و4 آلاف و801 طن خشب و16 ألفا و415 طن ذرة و12 ألف طن قمح.