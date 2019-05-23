الليلة.. أمسية "دوم حكي" تقدم قراءة في أشعار المتصوفة بالأعلى للثقافة

ينظم المجلس أمسية حكي قراءة أدبية بعنوان: "تناغم.. قراءة في أشعار المتصوفة"، في التاسعة من مساء اليوم الخميس الموافق 23 مايو بالمجلس الأعلى للثقافة.

وتقدم الأمسية مجموعة "دوم حكي" بمشاركة كل الدكتورة سحر الموجي، ورشا نشأت، وعمر سامح.