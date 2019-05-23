الجيزة : نسبة نجاح الإعدادية 81.2%..193 طالب حصلوا على الدرجة النهائية

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018 - 2019، مشيرا إلى أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 146437 طالبا وطالبة، حضر منهم 143023 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 116239 طالبا وطالبة بنسبة 81.2 % من بينهم 193 طالبا وطالبة حاصلين على الدرجات النهائية.

وأعلن المحافظ أن إدارة الهرم التعليمية حصلت على المركز الأول بنسبة 90%، وحصلت إدارة الشيخ زايد التعليمية على المركز الثاني بنسبة 89%، وجنوب الجيزة التعليمية على المركز الثالث بنسبة 88.2%.

وقدَّم المحافظ التهنئة لأبناء المحافظة من طلاب الشهادة الإعدادية بعد تفوقهم عقب إعلان نتيجة الامتحانات.

وأكد خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم أن نسبة امتحان إعدادية الصم وضعاف السمع بلغت 98.5% والإعدادية المهنية 86.5%، ونتيجة الإعدادية للمكفوفين 100%، وبلغت نسبة نجاح الدراسات الاجتماعية 92.6%، والرياضيات بنسبة 91.5%، واللغة العربية بنسبة 89.5%، ومادتي اللغة الأجنبية والعلوم بنسبة 86.8%.