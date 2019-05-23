ترقبوا نتيجة الشهادة الإعدادية في سوهاج

يقدم موقع "الوطن" الإخباري خدمة للقراء لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج.

وكان قد بلغ عدد المتقدمين للامتحانات بنهاية العامة 70504 تلاميذ وتلميذة أدوا الامتحانات داخل 425 لجنة في 11 إدارة تعليمية بالمحافظة.

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