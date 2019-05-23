تفاصيل الملامح الأولى للدورة التاسعة لمهرجان الأقصر الأفريقي

أقامت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، مؤتمرا صحفيا، اليوم الخميس، بالجناح التونسي بمهرجان كان في دورته 72، بحضور السيناريست سيد فؤاد، رئيس المهرجان والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، أحمد حلبة منسق عام المهرجان ولفيف من السينمائيين والنقاد من أفريقيا وأوروبا.

وقال رئيس المهرجان، إن الدورة التاسعة من المهرجان ستقام في الفترة من الجمعة 13 إلى الخميس 19 مارس 2020، وستكون سينما دولة كينيا، هي ضيف الشرف، وذلك من خلال برنامج نظرة عن قرب للسينما الكينية الواعد، حيث يكافح جيل من السينمائيين الشباب لتقديم أعمال سينمائية متميزة تعبر عن واقع بلادهم بصدق ووعي ودأب.

وتحمل الدورة التاسعة اسم الفنان المصري الراحل فريد شوقي بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده، ونظراً لعطاءه المتميز والكبير كممثل ومنتج ومؤلف.

وطبقاً لتقاليد المهرجان سيتم إهداء الدورة لأسماء الراحلين: (الممثل ستيجيه كواياتي من مالي، والسندريلا الأولى للسينما المصرية الممثلة والمغنية عقيلة راتب والمنتج أحمد بهاء الدين عطية من تونس).

كما سيقام المهرجان تحت شعار "الأقصر للسينما الأفريقية مهرجان على مدار العام"، يوم يوسف شاهين في أفريقيا وذلك في ذكرى ميلاده 25 يناير، عن طريق عرض أفلامه في معظم دول القارة الأفريقية في يوم ميلاده بنفس التوقيت بجميع الدول المشاركة في الاحتفال، وكذلك عمل ندوات ونشرات حول سينما شاهين بالتعاون مع شركة أفلام مصر العالمية وسينما زاوية.

كما سيقيم المهرجان هذا العام مسابقة إضافية هي "مسابقة أفلام الدياسبورا" وذلك لعرض إبداعات الأفارقة في خارج القارة الأفريقية بناء على توجيه رئيس شرف المهرجان الفنان محمود حميدة.

كما أعلن المخرج محمد قبلاوي، رئيس مهرجان مالمو للفيلم العربي عن ليلة "الأقصر" للاحتفاء بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في السويد والتعريف به من خلال عروض الأفلام الفائزة في الدورة الثامنة ومنها "دفن كوجو" من غانا " وليل خارجي " من مصر، وذلك بعمل ندوة حول المهرجان ودعمه لصناعة السينما الأفريقية في شمال وجنوب القارة وكذلك عرض لفرقة طبول أفريقية ومعرض لأفيشات ومطبوعات الأقصر وذلك في دورة مالمو التاسعة في أكتوبر 2019.

كما شاركت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية إدارة مهرجان روما للسينما الأفريقية في مؤتمر صحفي مشترك بجناح السينما الإيطالية حيث صرح المدير الفني أنطونيو فيلاميني عن استمرار التعاون بناء على البروتوكول الموقع بينهما في كان عام 2016 وعرض الفيلم المصري هيبتا في افتتاح الدورة الخامسة من روما الإفريقي خلال شهر يوليو المقبل.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين للدعم والتنمية بالدعم والتعاون مع وزارات الثقافة والسياحة والشباب والخارجية ومحافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية.