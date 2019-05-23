توريد 119 ألف و150 طن قمح لصوامع وشون قنا

أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، متابعته الدورية لأعمال توريد القمح إلى صوامع وشون المحافظة؛ للتأكد من انتظامها دون أي معوقات، مشيرًا إلى أنه حتى الآن تم توريد حوالي 119 ألف و150 طن قمح، وأن المحافظة تستهدف استلام 190 ألف طن قمح خلال موسم التوريد الجاري الذى بدأ في 15 أبريل الماضي ويستمر حتى 15 يوليو المقبل.

وأضاف الهجان أنه تم تشكيل لجنه تضم ممثل من "التموين، الزراعة، هيئة الرقابة على الصادرات والواردات" لاستلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة ومن ثم سعر الإردب، حيث بلغ سعر الإردب 685 جنيهًا لدرجة النقاوة 23.5 قيراط، و670 جنيهًا لدرجة النقاوة 23 قيراطًا، و655 لدرجة النقاوة 22.5 قيراط، طبقًا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد القمح الجاري، وأنه لا يتم استلام أصناف القمح التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط.

كما أشار محافظ قنا، إلى تقديم كافة التسهيلات للمزارعين أثناء عملية التوريد مع الالتزام بصرف جميع المستحقات الخاصة بهم في أسرع وقت ممكن، وذلك في إطار الحرص على توفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين وتوريد أكبر كمية ممكنة من محصول القمح.