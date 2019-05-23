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"صحة الإسكندرية" تنتهي من تنظيم قافلة خدمية لعلاج 1237 مريضا

"صحة الإسكندرية" تنتهي من تنظيم قافلة خدمية لعلاج 1237 مريضا

الإعدام لـ3 أشخاص قتلوا مواطنا لسرقة سيارته في البحيرة

الإعدام لـ3 أشخاص قتلوا مواطنا لسرقة سيارته في البحيرة

تفاصيل الملامح الأولى للدورة التاسعة لمهرجان الأقصر الأفريقي

تفاصيل الملامح الأولى للدورة التاسعة لمهرجان الأقصر الأفريقي

"تموين الفيوم": ضبط 660 كجم دقيق مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء بسنورس

مصرع شخص صدمته سيارة بمحور 30 يونيو في بورسعيد

مصرع شخص صدمته سيارة بمحور 30 يونيو في بورسعيد

توريد 119 ألف و150 طن قمح لصوامع وشون قنا

توريد 119 ألف و150 طن قمح لصوامع وشون قنا

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مأدبة سحور سنوية داخل كنيسة فى دمياط.. «ربنا ما يقطعها عادة»

سماح أبوبكر عزت تروي لـ"الوطن" تفاصيل ضم قصتها لمنهج التعليم بالإمارات

سماح أبوبكر عزت تروي لـ"الوطن" تفاصيل ضم قصتها لمنهج التعليم بالإمارات

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«فيلم» يدافع عن الأيتام ورد السجون: كفاية اللى هما فيه

« الوطن» تعايش زراعة كبد مريض بمستشفى الجهاز الهضمى فى المنصورة

« الوطن» تعايش زراعة كبد مريض بمستشفى الجهاز الهضمى فى المنصورة

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