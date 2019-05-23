أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، قرارا بتعيين الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، ‏عميد معهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل بجامعة أسوان‏ سابقا، رئيسا لجامعة الوادي الجديد.

وقال المهندس محمد عمر، مدير مكتب رئيس جامعة الوادي الجديد، إن الدكتور عبدالعزيز هو ثاني رئيس لجامعة الوادي الجديد، خلفا للدكتور عاطف أبوالوفا أول رئيسا للجامعة.

والدكتور عبد العزيز طنطاوي ابن مركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد، وهو من عائلة طنطاوي وهي من أشهر العائلات بمركز بلاط، وتم تعيينه معيدا بجامعة جنوب الوادي بكلية العلوم، ثم تدرج في المناصب حتى تم تعييه عميدا لكلية العلوم بجامعة أسوان، ثم عميدًا لمعهد الدراسات الأفريقية ودول حوض النيل بجامعة أسوان، ثم رئيسًا لجامعة الوادي الجديد.