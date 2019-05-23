عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب"، تقريرًا مصورًا تُفند فيه المملكة العربية السعودية تصرفات إيران المدمرة في المنطقة، حيث طالبت المملكة مجلس الأمن بإلجام سلوك إيران المدمر. حيث وصفت أن تصرفات إيران وسلوكها المتهور ستقوم بجر المنطقة إلى وضع خطير.

وأتهمت السعودية إيران بزعزعة استقرار عدة دول عربية من ضمنها اليمن، عبر دعم ميليشيات الحوثي ومدها بالأسلحة، والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي وجهت مرارًا نحو المملكة، وكان آخر الأسبوع الجاري حيث تصدت الدفاعات السعودية الجورية لطائرة مسيرة تابعة للحوثيين فوق محافظة نجران.

واستنكرت المملكة، استمرار النظام الإيراني في دعم أجنحته العميلة في المنطقة وتعديه على السلام والأمن الدوليين وعلى استقرار وإمدادات أسواق النفط في العالم، لذلك ناشدت السعودية مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته من خلال اتخاذ موقف ثابت ضد النظام الإيراني.