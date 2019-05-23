لقي إسرائيلي يبلغ من العمر 70 عاما، مصرعه اليوم الخميس، بسبب تعرضه لأشعة الشمس داخل سيارته في مدينة أور يهودا قرب اللد.

وحسبما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أنه على ضوء الحرائق المنتشرة، طلبت الحكومة المساعدة لإخماد الحرائق جوا من قبرص واليونان وإيطاليا وروسيا.

ونشرت "يديعوت أحرونوت" مقطع فيديو للحرائق التي اندلعت اليوم، حيث أجلت شرطة الاحتلال، عشرات العائلات من المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في عدد من المناطق، إثر حرائق واسعة نجمت عن موجة حر تضرب المنطقة وتستمر حتى غدا الجمعة.

ووفقا لما نقلته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن الحرارة وصلت إلى مستويات عليا، وبلغت 38 درجة مئوية في "تل أبيب"، و40 درجة مئوية شمال حيفا، أما في عسقلان فوصلت إلى 43 درجة.