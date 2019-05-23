آخر نفس الحلقة 18: ياسمين عبدالعزيز تعثر عن ابن الوليد وحمل ناهد

تحاول ياسمين عبدالعزيز "سلمى"، خلال أحداث الحلقة 18 من مسلسل "آخر نفس"، معرفة الجانب السري في حياة زوجها الراحل فتحي عبدالوهاب "المقدم غنيم"، بعدما اكتشفت بعد وفاته أنه تم فصله من الداخلية، ومنتمي لتنظيم إرهابي و يورد السلاح لأناس مشبوهين.

وتتوصل "سلمى" إلى أن زوجها الراحل، كان يحتفظ بمقالات صحفي يدعى محمد البياع "علام الوليد" وهو نفس ما ذكره "حازم" في روايته التي كتبها قبل وفاته، بعبارة "قال الوليد"، وعندما تذهب إليه "سلمى" مع أحمد العوضي "أدهم" تكتشف أنه ألقي القبض عليه، بعدما وجدت الشرطة بمنزلة حشيش وشعار لجماعة إرهابية ومنشورات لتنظيم يساري.

ويتجسس أحمد صلاح حسني "سليم" على سكرتيرته الخاصة هاجر الشرنوبي "ناهد" وزوجها مراد مكرم وزوج شقيقته ثراء جبيل "نهى" في السر، ويكتشف أنها حامل من زوج شقيقته.

وتصل "سلمى" لـ"علام" وتعرف منه ، إنه كان على علاقة بزوجها الراحل، إلا أنه يأبى أن يخبرها بأي شيء قبل إخراجه من القسم، وهو ما طلبته من "أدهم" بالفعل.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي مشوق، حيث تتعرض المهندسة " سلمى أبو الفضل" لكثير من المواقف الصعبة، عقب وفاة زوجها ضابط الشرطة "حازم غنيم"، فتضطرها الأحداث إلى رعاية ابنتها وابنها لوحدها، وإذا بها تكتشف أشياء مثيرة لم تكن تعلمها عنه.

المسلسل تأليف أمين جمال وعبدالله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام علي، بطولة ياسمين عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، أحمد العوضي، إيهاب فهمي، محمد عز، ثراء جبيل، هند عبدالحليم، مراد مكرم، وهبة عبدالغني.