نفى وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شاناهان، اليوم، إرسال أي جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، ووصف تقارير إعلامية بهذا الخصوص بـ"الخاطئة".

وشدد شاناهان، في تصريح نقلته قناة "الحرة" الأمريكية، أن البنتاجون حريص على عدم حصول أي سوء حسابات مع إيران.

وأفاد مصدر مسؤول بـ"البنتاجون" لـ "الحرة"، بأن هناك اجتماع في البيت الأبيض بعد قليل لإطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تطورات الشأن الإيراني.

كانت وسائل إعلام نقلت عن مسؤولين أمريكيين، أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تدرس طلبا من الجيش لإرسال نحو 5000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط وسط تزايد التوتر مع إيران.