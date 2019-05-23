أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا، مع الرئيس الزامبي إدجار لونجو.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد، خلال الاتصال، الأهمية الخاصة التي يوليها للتشاور مع أخيه الرئيس لونجو، وذلك في ضوء العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها زامبيا، وهو ما تعكسه الزيارات المتبادلة والمتتالية من قبل كبار المسئولين من الجانبين.

وأشار الرئيس بدور زامبيا الفاعل بالمنطقة الجنوب أفريقية، وعلى المستوى القاري، مؤكدا حرص مصر على العمل على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاستثمار والتبادل التجاري.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس الزامبي أشاد بالتطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين مصر وزامبيا، معربا عن تقديره العميق لمصر وشعبها وقيادتها، منوها إلى وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

وأضاف السفير بسام راضي أن الرئيسين تباحثا حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الأفريقي، لا سيما في ظل الرئاسة المصرية للاتحاد، إذ أعرب الرئيس عن التطلع لمواصلة التنسيق مع الرئيس الزامبي فيما يتعلق بقضايا الأمن والاستقرار والتنمية على مستوى القارة الأفريقية.

بينما أكد الرئيس "لونجو" ثقته في أن الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي ستعود بالنفع على دول القارة بالنظر إلى الإرادة السياسية والرؤية الواضحة، التي تنتهجها مصر إزاء دفع جهود العمل الأفريقي المشترك وتحقيق أهداف التنمية في أفريقيا.