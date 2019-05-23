قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه من المرجح إرسال الولايات المتحدة الأمريكية قوات إضافية للشرق الأوسط.

وأضاف "ترامب"، خلال مؤتمر صحفي، "سنرى إن كنا نحتاج إرسال قوات أميركية للشرق الأوسط وكم عددها".