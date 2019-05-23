قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الخميس، إن شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي"، ليست صادقة بشأن علاقاتها مع الحكومة الصينية.

وأضاف بومبيو: "قولهم إنهم لا يعملون مع الحكومة الصينية ليس صحيحا"، في إشارة إلى "هواوي" التي فرضت واشنطن حظرا على تعامل الشركات الأميركية معها لأسباب أمنية، بحسب "سكاي نيوز".

وأكد وزير الخارجية الأميركي، أن رين زينغفي الرئيس التنفيذي للشركة الصينية "لا يقول الحقيقة للشعب الأمريكي أو العالم".

وأعلن ترامب حالة طوارئ وطنية، وحظر على الشركات الأمريكية استخدام معدات اتصالات أجنبية يمكن أن تشكل مخاطر أمنية، والتي كان من ضمنها حظر التعامل مع شركة "هواوي".