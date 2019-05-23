قال المطرب السوري جورج وسوف، إن النجمة اللبنانية إليسا فنانة كبيرة وحققت الكثير من النجاحات الرائعة.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية عائشة عثمان، مقدمة برنامج "عايشة شو"، عبر شاشة "النهار"، اليوم، "كنت أعرفها قبل أن تصبح فنانة مشهورة، وكنت أحب أداءها لأغاني وردة وأم كلثوم، ولكن لم أعد أسمع لها شيئا بعد ذلك".

وسخر "وسوف" من "ملكة الإحساس"، وتحديدا من كلمة "يلا"، التي غنتها في أغنية "إلى كل اللي بيحبوني"، من ألبومها الأخير، وقال، "لما حد بيقولي حاجة ويخيرني بين حاجتين، بقول يلا زي إليسا".

وكان ألبوم "إلى كل اللي بيحبوني"، قد حقق نجاحا كبيرًا بعدما طرحته النجمة اللبنانية الكبيرة في يوليو 2018، وبالنسبة لأغنية "إلى كل اللي بيحبوني"، فقد حققت انتشارًا واسعًا بعدما أعادت شركة روتانا نشر الفيديو كليب الخاص بها، وأضافت له اعتراف إليسا بإصابتها بمرض السرطان ونجاحها في الشفاء منه والتغلب عليه.