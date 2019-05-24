كشف المطرب السوري جورج وسوف، تفاصيل لقائه الأخير بالمطربة اللبنانية الكبيرة فيروز، خلال حواره مع الإعلامية عائشة عثمان، مقدمة برنامج "عايشة شو"، عبر شاشة "النهار"، مساء الخميس.

وقال "أبو وديع"، إنه كان حوارًا طبيعيًا، حيث سألته عن أحواله الشخصية ورأيه في الوسط الفني: "كنت قاعد مع فيروز برتعش، لأنها عظيمة، وإن شاء الله في لقاء تاني".

وعن عدم أدائه لأغاني فيروز، قال "سلطان الطرب"، "أنا بسمع فيروز مش بغني لها، هي لسه بصحتها، أنا مش عاوز أستغل أي حاجة قالتها، ممكن أدندن أغانيها بس، هي في جيل تاني واللي عملته أنا لسه معملتش منه حاجة".