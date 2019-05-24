تقدم وزارة التضامن الاجتماعي الدعم للفئات الأكثر احتياجا وغير القادرة على العمل لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير الوظائف اللائقة المناسبة لهم، من خلال برنامج "فرصة".

ويستعرض "الوطن" لقرائه إجراءات الاستفادة من البرنامج.

شروط الحصول على الدعم من برنامج فرصة

1- أفراد الأسر القادرين على العمل في الفئة العمرية (15- 55) من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أو معاش الضمان الاجتماعي.

2- أفراد الأسر القادرين على العمل في الفئة العمرية (15-55) الذين تم رفضهم من برنامج تكافل وكرامة.

المستندات المطلوبة من الجمعيات الأهلية للاشتراك في برنامج فرصة

- كشف الحساب الختامي للجمعية عن آخر عامين.

- السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة.

- هيكل مجلس الإدارة ولائحة النظام الأساسي للجمعية.

- سابقة الخبرة في عمل مشابه (صفحة واحدة).

- صورة الترخيص النهائي لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر من هيئة الرقابة المالية، وحجم محفظة التمويل للجمعية للعام السابق، ورصيد القروض المصدرة (عدد وقيمة).

ويمكن الإطلاع على مواصفات ومعايير تمويل مشروعات برنامج فرصة من هنـــــــا.