قال المطرب السوري جورج وسوف، إنه يحب أبناءه كثيرا، نافيًا ما تردد عن وجود مشكلات بينه وبينهم.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية عائشة عثمان، مقدمة برنامج "عايشة شو"، عبر شاشة "النهار"، اليوم، "ولادي كبروا وكل واحد له شغله، لكن لما بيبعدوا عني بتضايق".

ونفى "أبووديع"، أن يكون أي من أبنائه قد دخل عالم الغناء أو يمتلك صوتا رائعا، وعن سؤال المذيعة بشأن "جمال صوت ابنه وديع"، قال "سلطان الطرب"، "أعوذ بالله، أنا مبسمعش صوته، وولادي محدش فيهم جرب يغني قبل كده".

وتابع: "معلمتهمش الموسيقى منذ الصغر، خلتهم يروحوا للعلم، وأنا ضد إنهم يتعلموا مزيكا، لكن هم حرين في رأيهم، أنا خايف عليهم من كل الجو ده، لأن جو الغناء متعب وهو مش الجو بتاعهم".