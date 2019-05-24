بدأت إدارة شركة "المنتزه للاستثمار السياحي"، اليوم، هدم كبائن شاطئ "عايدة" الملاصقة لشاطئ فندق الشيراتون بحدائق قصر المنتزة شرق الإسكندرية، ضمن 206 كبائن أصدرت وزيرة السياحة قرارا بهدمهم، لعدم سداد إيجار مستحق منذ 5 سنوات، بعد تحديد سعر المتر الواحد بـ1000 جنيه.

وأصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، قرارها رقم 783 لسنة 2018 القاضي بإخلاء 206 كبائن بمنطقة قصر المنتزه، لعدم سداد الشاغلين المستحقات التي تم تقيمها بمبلغ ألف جنيه للمتر الواحد، لحين صدور قرار اللجنة المشكلة بالمادة الثانية من القرار 414 لسنة 2016.