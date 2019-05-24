منحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الفنان الإماراتي حسين الجسمي، لقب "السفير المفوّض فوق العادة" للعمل الإنساني، وذلك خلال الاحتفالية الخاصة التي أعدّتها الهيئة بمناسبة افتتاح مبنى الهلال الأحمر الجديد في مدينة أبوظبي، بحضور وتكريم الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وشهد الحفل عرض فيديو خاص عن النشاطات الإنسانية، التي ساهم بها الجسمي في أكثر من دولة عربية وعالمية.

وأشارت الهيئة إلى أن "الفنان حسين الجسمي داعما ومساندا نشيطا وهاما لبرامجنا الإنسانية ومشاريعنا التنموية وأنشطة التوعوية التثقيفية، وقام بالعديد من الزيارات الميدانية الخارجية ضمن وفود الهيئة لعدد من المهام الإنسانية، منها زياراته لمخيمات اللاجئين في مخيمات السوريين في الأردن، ومخيمات النازحين في أربيل العراق، والزيارات الإنسانية المتعددة وخاصة مدينة غزة فلسطين".

ومن جهته شكر حسين الجسمي ثقة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في منحه هذا اللقب الإنساني، الذي سيثمر العديد من النشاطات في المستقبل القريب، والذي سيتخلل عدد من القضايا الإنسانية العاجلة والملحة التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال هذا الدور الإنساني.

وقال: "دروب الأمل مستمرة والإنسانية تدفعنا نحو خدمة الإنسان أينما كان.. شكراً على ثقة الهلال الأحمر الإماراتي الذي طالما عملنا معاً من أجل المساهمة في منح الثقة والأمل والمساعدة من أجل حياة أفضل وأحسن من جميع الجهات، والأعمال والمشاريع القادمة كثيرة باذن الله".