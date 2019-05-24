تخطت أغنية "قادرين نعملها" للنجم محمد حماقي، التي طرحها عبر قناته الخاصة على "يوتيوب" لصالح مستشفى 500500 لعلاج الأورام، حاجز المليون المليون ونصف المليون مشاهدة.

كما تصدرت "قادرين نعملها" المركز الأول في المشاهدة علي يوتيوب في الساعات الاولى من إطلاقها وعلى مدار يومين متتاليين.

وكان حماقي، قد بدأ تصوير "قادرين نعملها" في الأسبوع الأول من شهر رمضان مع المخرج سامح المتجول، واستمر التصوير لمدة خمسة أيام.

وجرى التصوير بمبنى المستشفى بالشيخ زايد، وبسبب العدد الضخم للفنانين الذين تحمسوا للتبرع بالمشاركة بالعمل، كان التصوير يبدأ يوميا بعد الإفطار حتى موعد السحور.

"قادرين نعملها" من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع وميكساج أحمد إبراهيم وشارك فيها 30 فنانا منهم، يسرا، ليلى علوي، عمرو يوسف، تامر حبيب، أمير طعيمه، أمينه خليل، حلا شيحة، وحازم إمام، وغيرهم.

وتمكن إعلان "قادرين نعملها" لحماقي من حصد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي لما به من روح إيجابية للتفاؤل تدعوا للتبرع من أجل العمل الخيري بشكل يحترم آدمية المرضى، حيث صنفه جمهور التواصل الاجتماعي بأنه الأفضل علي الإطلاق.

https://www.youtube.com/watch?v=a4nixJxV0FU