طلاب بـ"إعلام جنوب الوادي" ينفذون حملة إعلانية لـ"مركز أورام قنا"

دشن مجموعة طلابية من قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام بجامعة جنوب الوادي، حملة إعلانية عن "مركز أورام قنا" بهدف جمع التبرعات ومساعدة مرضى المركز.

جاءت فكرة مشروع تخرج طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان بعد انتشار مرض السرطان في الفترة الأخيرة، في محاولة منهم للتقليل من فرص الإصابة بالمرض ونشر التوعية تحت "هاشتاج أورام قنا يحتضن حلمك بالشفاء".

الطالبة ميرا أسامة، أحد طلاب المشروع قالت، إنهم "نفذوا مطوية عن مرض السرطان، وعملوا كتيب عن المركز، وبانر للحملة وفيلم تسجيلي عن المركز وإعلان وميدليات عليها اللوجو".

كما أعد الطلاب "لوجو" جديد للمركز، وشاركوا في إسعاد الأمهات بالمركز في عيد الأم وتقديم هدايا لهم، ويجمع الفريق خلال شهر رمضان تبرعات لمساعدة المركز.

ضم الفريق 11 طالبا وطالبة، هم: ميرا أسامة فوزي، هبة علي محمد، آيه خالد عبداللاه، إيمان عبداللاه محمود، نوران طارق رمضان، محمود ماهر أحمد، عمر محمد فريد، عاطف حافظ محمد، وهيب محمد وهبي، حسين محمد متولي، علي سيد عطا، وأشرف على المشروع الدكتور مصطفى الجزيري.