يواصل فيلم "John Wick: Chapter 3 - Parabellum" تصدره لعائدات شباك التذاكر في أسبوعه الأول بدور العرض السينمائي، بإجمالي إيرادات وصلت إلى 109 ملايين دولار.

أحداث الفيلم تدور حول "جون ويك" الذي يهرب من تعاقد مفتوح تبلغ قيمته 14 مليون دولار لقاء القضاء عليه، وبسبب كسره لقاعدة رئيسية وهى قتله لشخص ما على أراضي فندق كونتيننتال، والقتيل كان من بين اﻷشخاص المتورطين في هذا التعاقد المفتوح، وعلى جون ويك أن يشق طريقه وينجو بحياته في قلب مدينة نيويورك.

والعمل هو الجزء الثالث في سلسلة أفلام "John Wick"، ويحمل توقيع المخرج تشاد ستاهلسكي، ويشارك في بطولته مجموعة من نجوم هوليود من بينها كيانو ريفز، هالي بيري، لورنس فيشبورن وإيان ماكشين.