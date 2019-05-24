تمكنت دورية تابعة لحرس السواحل بقطاع طرابلس في ليبيا، كانت في مهمة استطلاع شرق طرابلس، من العثور على قارب مطاطي شبه غارق تحطمت أرضيته.

وأفاد مكتب الإعلام بالقوات البحرية الليبية، وفق ما نقل موقع "بوابة أفريقيا" الليبي، أن القارب يحمل مهاجرين غير شرعيين كانوا يستغيثون وأغلبهم خارج القارب المحطم، تشبث بعضهم بحطام القارب، ومنهم من تعلق بجالونات بلاستيكية وهم في حالة يرثى لها.

وأوضح المكتب أنه تم إنقاذ كافة المهاجرين الذين كانوا على متن القارب المحطم وعددهم (87) مهاجرا، بينهم (81) رجل، و(6) نساء، وطفل واحد، مشيرا إلى أن هؤلاء المهاجرين هم من السنغال وتشاد ومالي والسودان ومصر.

وذكر أن المهاجرين سلموا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بعد إنزالهم في مدينتين هما الخمس وجنزور.