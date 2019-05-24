جانب من اتمام الصلح بين عائلتين في أسيوط

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط في عقد جلسة صلح بين طرفي عائلتين بدائرة مركز شرطة ساحل سليم، وذلك في إطار جهود أجهزة الأمن بوزارة الداخلية للعمل على إنهاء النزاعات الثأرية بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات، القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات.

وجرى التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعا بالصلح النهائي وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.

يأتي ذلك إنفاذا لثوابت السياسة الأمنية الهادفة نحو انتهاج مفهوم تحصين المجتمع من شرور الجريمة وأثارها السلبية، وتوجيه الضربات الإستباقية، وتجفيف منابع الخصومات الثأرية.