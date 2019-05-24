شارك مئات المُصلين، الليلة الماضية، بالاعتكاف في رحاب المسجد الأقصى المبارك، ايذانا بدخول العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأعلن مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني، فتح أبواب الاعتكاف في المسجد ابتداء من الليلة حتى أول أيام عيد الفطر السعيد.

وانتشر المعتكفون عقب صلاة "التراويح" بمصليات وباحات المسجد الأقصى المبارك.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى عدة مرات خلال الأيام الماضية، وأخرجت المعتكفين بالقوة من داخله، وشنت حملة اعتقالات واستدعاءات للتحقيق على خلفية الاعتكاف داخل الأقصى.

ومن المتوقع ارتفاع عدد المعتكفين في المسجد الأقصى خلال الأيام المقبلة.