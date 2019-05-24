تمكنت مديرية أمن القاهرة، من ضبط عناصر تشكيل عصابي، تخصص في سرقة المساكن بالقاهرة الجديدة، حيث اعترفوا بارتكاب 6 وقائع سرقة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، قيام 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" وحارس عقار، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقة المساكن بأسلوب (التسلق).

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط ثلاثة منهم حال استقلالهم سيارة ملاكي "مستأجرة"، قيادة حارس العقار بدائرة القسم، وبحوزتهم (2) نصل معدني (كتر).

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب 6 حوادث سرقة بذات الأسلوب بدائرة قسم التجمع الخامس، وبإرشادهم جرى ضبط 28 ألف جنيه من متحصلات السرقة، وقرروا إنفاقهم باقي المبالغ المالية المستولي عليها على متطلباتهم الشخصية، وأرشدوا عن جزء من المسروقات (أجهزة كهربائية).