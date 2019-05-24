رفعت مديرية الصحة بدمياط، درجة الاستعداد بجميع المستشفيات بالمحافظة لاستقبال حالات الإجهاد الحراري بالتزامن مع موجة الحر الشديدة التي تمر بها البلاد حاليا.

وشدد الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بدمياط، على تواجد الفرق الطبية من الأطباء والتمريض على مدار اليوم بأقسام الطوارئ والاستقبال بجميع المستشفيات بالمحافظة لاستقبال أي بلاغات لحالات مصابة بالإجهاد الحراري والتعامل الفوري معها وفقا للبروتوكول الخاص بالعلاج مع تخصيص غرف مجهزة بالمستشفيات لاستقبال أي حالات.

وأكد جمال، على التنسيق بين المستشفيات وبين غرفة طوارئ مديرية الصحة وبين مرفق إسعاف دمياط لمواجهة الإصابات بالإجهاد الحراري وضربات الشمس.