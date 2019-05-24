على خلفية أزمة عدم التوصل لاتفاق بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي استقالتها من رئاسة حزب المحافظين، دون استقالتها من رئاسة الحكومة.

وحول دلالات قرار رئيسة وزراء بريطانيا، قال بهاء محمود، الباحث في وحدة العلاقات الدولية بمركز الأهرم للدراسات السياسية، إن "قرار ماي يعني أن هناك حالة من اليأس من التوصل إلى أي اتفاق مع حزبها بشأن اتفاق بريكست".

وأضاف في اتصال هاتفي لـ"الوطن" أن "استقالتها من رئاسة الحزب تعني أن الحزب قرر أن هناك قيادة جديدة لإدارة ملف بريكست، والأغلب أن هذا يصب في مصلحة حزب العمال، لأنه سيكون من السهل إقالة باقي الحكومة الحالية، خاصة في ظل توقعات بوصول متشددين أكثر في ملف بريكست بعد ماي من حزب المحافظين".

وقال "محمود": "ربما يتم الذهاب إلى انتخابات مبكرة أو الذهاب إلى استفتاء جديد بشأن بريكست، خاصة أن ماي كانت تحول دون ذلك".

وحول موقعها من رئاسة الوزراء، قال الباحث السياسي: "استقالتها من رئاسة الحزب وارد أن يتم استغلالها لإسقاطها من رئاسة الحكومة، لكن لا يوجد قانونيا ما يعني أن استقالتها من رئاسة حزب الأغلبية تعني استقالتها من رئاسة الوزراء".

وتولت تيريزا ماي رئاسة الحكومة في 2016 بعيد تصويت البريطانيين بنسبة 52% مع بريكست في استفتاء جرى في 23 يونيو.