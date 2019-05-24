أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية الاستفادة والتعاون مع الخبرة الألمانية المتميزة في العديد من مجالات التصنيع، مشددا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للهيئة للمشاركة في الخطة القومية لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي بمصر وإفريقيا.

جاء هذا خلال جلسة المباحثات لاستكمال دراسة تفعيل بروتوكول التعاون مع الشركة الألمانية في عدة نقاط ومنها تأهيل أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع بأحدث التكنولوجيات في إطار الثورة لصناعية الرابعة وأيضا التعاون في مجال التدريب وتأهيل الكوادر من المهندسين والفنيين.

وأشار إلى أنه يجرى تدريب 26 مهندسا حاليا على أحدث برامج تشغيل ماكينات CNC وسيتم استكمال التدريب بدولة ألمانيا للمتميزين من المتدربين والحصول على شهادة دولية معتمدة من ألمانيا.

وأوضح التراس، أن التعاون مع شركة DMG MORI يستهدف دعم التصنيع في القارة الأفريقية كهدف استراتيجي، مشددا على دور الهيئة في عملية تعزيز الرقمنة وتقنيات التصنيع المستقبلي لتوفير أفضل الممارسات الإنتاجية والصناعية بمصر والمنطقة الإفريقية.

من جهته أعرب الدكتور أوجو جيلاردي المدير التنفيذي لشركة DMG MORI عن تقديره لهذا التعاون باعتباره خطوة رائدة لمصر وللمنطقة الأفريقية لتوطين التكنولوجيا العالمية، مضيفا أن مصر تمثل مفتاح إفريقيا والاستقرار بالمنطقة وقلبها الصناعي، مؤكدا على دورها في المساهمة في عمليات التنمية الصناعية والتقدم التكنولوجي بإفريقيا.