تأثرت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، اليوم، أثناء إعلانها استقالتها، وذرفت الدموع، وهي تغادر منصبها في رئاسة الحكومة البريطانية.

وتأثرت ماي بشكل واضح، وذرفت بعض الدموع، ثم عادت بسرعة إلى داخل مقر رئاسة الحكومة، دون أن توجه أي تحية لعدسات المصورين.

وأعلنت ماي استقالتها من رئاسة الحكومة، محددة جدولا زمنيا لخروجها من الحكومة والحزب على خلفية أزمة البريكست. وستبقى في المنصب حتى 7 يونيو المقبل، حسبما قالت كلمة ألقتها أمام مقر رئاسة الحكومة في العاصمة لندن، وذلك حتى تتيح الفرصة أمام حزب المحافظين الذي تنتمي له لاختيار زعيم جديد للحزب.