13 معلومة عن تيريزا ماي.. "تاتشر الجديدة"

بعد 34 شهرا من الضغوطات، أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم، استقالتها من رئاسة الحكومة، محددة جدولا زمنيا لخروجها من الحكومة والحزب على خلفية أزمة البريكست.

"الوطن" ترصد في النقاط التالية بعض المعلومات عن رئيسة وزراء بريطانيا المستقيلة.

لقبها البعض بالمرأة الحديدة أو "تاتشر الجديدة" نسبة إلى رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارجريت تاتشر. ولدت في أكتوبر عام 1956 وأكملت تعليمها في مدينة أوكسفورد شمال لندن. تولت رئاسة الوزراء بعد استقالة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في 2016. كانت المرشحة الوحيدة لخلافة "كاميرون" بعد انسحاب منافستها وزيرة الدولة للطاقة أندريا ليدسوم. شغلت منصب وزيرة الداخلية منذ عام 2010. لمع نجمها في السياسة البريطانية لأول مرة عام 2013 حينما نجحت في قضية ترحيل الإسلامي المتشدد أبو قتادة الفلسطيني وإبعاده إلى الأردن عكس سابقيها الذين فشلوا في ذلك. من أكثر الوزراء الذين تولوا لوقت طويل المسؤولية في منصب وزيرة الداخلية في تاريخ بريطانيا. تعتبر أقرب إلى التيار اليميني المحافظ داخل الحزب لكنها كانت مقبولة من الجميع. انتهجت سياسات متشددة حيال المهاجرين غير الشرعيين والدعاة الإسلاميين حين كانت وزيرة للداخلية. تعهدت بالعمل على توحيد دعاة البقاء في الاتحاد الأوروبي ودعاة الخروج داخل حزب المحافظين. دعمت ماي سياسة تحديث حزب المحافظين. من المحسوبين على حملة البقاء في الاتحاد الأوروبي حيث دعمت رئيس الوزراء المستقيل ديفيد كاميرون. تعهدت أثناء ترشيح نفسها لزعامة حزب العمال بأن تعمل على احترام نتيجة استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقالت ماي، في خطاب التنحي أمام مقر رئاسة الحكومة في لندن، إنها ستبقى في المنصب حتى 7 يونيو المقبل، حتى تتيح الفرصة أمام حزب المحافظين، الذي تنتمي له لاختيار زعيم جديد للحزب، يتولى تلقائيا رئاسة الحكومة.

وتحدثت كثير من وسائل الإعلام البريطانية على أن وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، ربما يكون المرشح الأوفر حظا لخلافة "ماي".