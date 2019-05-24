نشر الإعلامي اللبناني نيشان، منذ قليل، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، صورة له مع عدد الأطفال السوريين اللاجئين.

وكتب نيشان تعليقًا على صورِهِ مع الأطفال أمام المخيم: "في عيد ميلادي، قرّرت أن أزور هذه العيون التي تبرقُ قهرًا وحُبًّا ووجعًا، وفي كلّ نظرة ألف سؤال وسؤال عن اللعبة والدفتر والقلم والنّوم في خيمةٍ يلتحفونَ فيها السماء ويفترِشونَ مُرّ القَدَر".

ويحتفل "نيشان دير هاروتيونيان" بعيد ميلاده الـ 48، اليوم، 24 مايو.

واشتهر نيشان بتقديم عدد من البرامج الفنية الناجحة، أبرزها "أنا والعسل"، "العراب"، "المايسترو"، "أبشر"، وغيرها من البرامج المهمة التي حظيت على إعجاب الجمهور المصري والعربي.